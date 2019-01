Holandia: policja zatrzymała poszukiwanego ws. morderstwa Łukasza W.

W niedzielę policja holenderska zatrzymała poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania 23-letniego Łukasza W. - dowiedziała się Wirtualna Polska. Mieszkaniec Nowego Sącza jest podejrzany o morderstwo 35-letniego Marcina Kłosia w Siedlcach.

- Potwierdzamy, że wczoraj w Holandii doszło do zatrzymania Łukasza W. w związku z wystawionym Europejskim Nakazem Aresztowania mężczyzny. Teraz czeka on na wydanie stronie polskiej - powiedziała Wirtualnej Polsce komisarz Agnieszka Świerczewska z zespołu ds. komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Nie chciała jednak powiedzieć, w jakich okolicznościach doszło do zatrzymania poszukiwanego.