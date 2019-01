Dariusz Loranty: "Nożownika można było zatrzymać"

- Atak nożownika na prezydenta był do zatrzymania - powiedział Dariusz Loranty, były policjant, ekspert Akademickiego Centrum Bezpieczeństwa. Uważa on, że organizator i ochrona popełnili wiele błędów.

Zdaniem Dariusz Lorantego, taka impreza jak finał WOŚP w Gdańsku, powinna być robiona zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, co ograniczyłoby możliwość dokonania zbrodni "niemal do zera".

- Tam nie widać ochrony, za to widać jak na estradę wchodzą różne osoby. Ktoś kogoś woła, krzyczy "wchodź, wchodź". Potem dochodzi do ataku, którego ochrona w ogóle nie widzi. Orientuje się dopiero po kilku minutach. Karygodne jest, że ochrona się nie zorientowała. Ochrona powinna koncentrować się na tym, co dzieje się na scenie. Nie było żadnego ochroniarza na scenie. Dopiero po kilku minutach się pojawili, a człowiek krzyczał - stwierdził. Jego zdaniem, gdyby na scenie był chociaż jeden ochroniarz, który zwracałby uwagę na ludzi, prawdopodobnie nie doszłoby do takiej sytuacji.