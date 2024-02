Ludzkie kości w piwnicy. Wstrząsające odkrycie pod Piłą

Do domu w Rudnej pod Piłą skierowana została policja i prokuratura. Biegła antropolog, która również była obecna na miejscu zdarzenia, oceniła, że są to szczątki mężczyzny. Kości zostały zabezpieczone do badań DNA, aby ustalić tożsamość denata. Niewykluczone, że należą do zaginionego ćwierć wieku temu byłego właściciela obiektu. Dlatego do sprawy zaangażowani zostali funkcjonariusze specjalnej jednostki policji z tzw. Archiwum X.