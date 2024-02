Wypadek we Wrocławiu. 15-latka spadła do elewatora

"Do Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie dotyczące upadku z dużej wysokości 15-letniej dziewczyny, do którego doszło w opuszczonym budynku przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu" - czytamy w komunikacie.