Ludzie odcięci od pomocy, nie ma zasięgu i sprzętu. Poseł z Opolszczyzny mówi o "armageddonie"

Dodaje, że fatalna sytuacja jest także w Prudniku, w którym był w niedzielne popołudnie. - Podstawowy problem tam to działanie sieci komórkowej. Nawet ratownicy mieli problem, by się komunikować przez telefony, ludzie nie mogli się dodzwonić w potrzebie. Wiem, że to ogromne utrudnienie dla mieszkańców. To powoduje masę problemów organizacyjnych - przyznaje Zembaczyński.