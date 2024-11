Lubnauer wytknęła Sikorskiemu. "Przespał w PE wszystkie trudne czasy"

22 listopada odbędą się prawybory w Koalicji Obywatelskiej, w których zmierzą się Rafał Trzaskowski oraz Radosław Sikorski. W programie "Tłit" WP wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że "zaczęło się jej nie podobać to, że jeden z kandydatów, mówiąc o sobie 'kandydat na trudne czasy', przespał w Parlamencie Europejskim wszystkie trudne czasy, które były po drodze". Przypomniała, że Trzaskowski w 2018 roku wygrał wybory, nie mając wcześniej żadnych doświadczeń samorządowych, przeszedł przez pandemię z Warszawą, później kryzys uchodźczy w związku z wojną w Ukrainie, a "w 2020 roku uratował KO, startując w wyborach". - To też były trudne czasy. W związku z tym Trzaskowski pokazał, że jest na każde czasy (...). Naprawdę trzeba męża stanu, żeby przeprowadzić miasto Warszawa przez pandemię, kryzys uchodźczy, czasy PiS, kiedy naprawdę walono w samorządy - stwierdziła wiceszefowa resortu edukacji. Prowadzący zapytał także, czy Lubnauer ma żal do Sikorskiego, że gra za ostro. Zwróciła uwagę, że od początku Trzaskowski podkreślał to, że któryś z nich musi wygrać z PiS. - Sikorski sam, albo wykorzystując swoich popleczników, zaczął atakować Trzaskowskiego. Uważam to za błąd - oceniła. Wyjaśniła, że później PiS może to wykorzystywać w kampanii.