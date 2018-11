Lublin wspiera koncert z twórcą "nowego" hymnu ukraińskich nacjonalistów

W Lublinie, przy wsparciu miasta, zorganizowano występ ukraińskiego muzyka Ołeha Skrypki. Jest on współautorem "nowej wersji" hymnu zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Występ twórcy "nowego" hymnu ukraińskich nacjonalistów w Lublinie. "Żadnej cenzury na pytania"

W najbliższą sobotę (24 listopada br.), w ramach Festiwalu Ukraina w Centrum Lublina, odbędzie się koncert i wieczór autorski Ołeha Skrypki. Jest on słynnym ukraiński muzykiem, wokalistą, kompozytorem i liderem zespołu "Wopli Widoplasowa". Dodatkowo uczestniczył w różnych projektach telewizyjnych m.in. "Dancing with The Stars" i "The Voice" – piszą organizatorzy.

Jak zapewnia sam artysta: "Czegoś takiego dawno nie widzieliście! Dialog, performance, niespodziewane improwizacje będą towarzyszyły lubianym przez wszystkich utworom pod akompaniamentem samego wykonawcy na bajanie oraz gitarze. Ten wieczór na pewno zapamięta się zarówno zagorzałym fanom legendarnych "Wopli", jak i tym, którzy chcą bliżej zapoznać się z osobowością niepohamowanej gwiazdy "WW". "Dla wygody pytania będą zadawane mi najczęściej na kartkach lub bezpośrednio z sali. I co najważniejsze - żadnej cenzury na pytania! Pytać można o wszystko. Będę odpowiadał maksymalnie szczerze, bowiem najważniejsze to maksymalne włączenie ludzi na koncercie Serdecznie zapraszam na wieczór do klubu i z niecierpliwością czekam na spotkanie z Wami! Szczerze Wasz, Oleg Skrypka" - zwraca się muzyk, cytowany przez portal cojestgrane24.wyborcza.pl.

Ołeh Skrypka współtwórcą "nowego" hymnu ukraińskich nacjonalistów. "Jedyny ukraiński jest kraj. Jeden na wieki od Sanu po Kaukaz"

Ołeh Skrypka, jest pomysłodawcą i głównym twórcą pieśni „Marsz Nowej Armii” (org. pis. Марш Нової Армії), czyli "nowej wersji" utworu "Zrodyłyś my wełykoji hodyny" – hymnu zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. "Sami twórcy przyznawali zresztą, że to nowa wersja hymnu OUN" –jako pierwszy poinformował o tym portal kresy.pl.

Rok temu, zaprezentowano oficjalny klip wideo hymnu "Marszu Nowej Armii", na którym widnieją symbole ukraińskiego nacjonalizmu. Jak piszą twórcy, klip został nakręcony w Małej Operze w Kijowie, a w nagraniu uczestniczyło 66 ukraińskich żołnierzy.

W "nowej wersji" hymnu OUN, nie zabrakło jednej z największych kontrowersji jakiej zarzucano pierwotnej wersji. Ołeh Skrypka wraz z pozostałymi artystami śpiewa m.in. "Jedyny ukraiński jest kraj. Jeden na wieki, od Sanu po Kaukaz".

Co najistotniejsze, rzeka San o której mowa w "nowym" hymnie ukraińskich nacjonalistów, jest położona w południowo-wschodniej części Polski. Jest prawobrzeżnym dopływem Wisły o długości – 457,76 km, przy czym na odcinku 54 km jest rzeką graniczną między Polską a Ukrainą. Nad Sanem położony jest m.in. Przemyśl, Jarosław i Stalowa Wola.

"Chwała Ukrainie. Bohaterom chwała. Chwała narodowi. Śmierć wrogom"

Ukraińscy wykonawcy w "Marszu Nowej Armii" śpiewają również - "Chwała Ukrainie. Bohaterom chwała. Chwała narodowi. Śmierć wrogom". Jak pisaliśmy w sierpniu br. prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko, zlecił opracowanie projektu ustawy o zmianie żołnierskiego pozdrowienia. Pochodzące z czasów radzieckich "Życzymy zdrowia!" zostało zmienione na "Chwała Ukrainie - Bohaterom chwała" ("Sława Ukrajini - Herojam Sława!").

Zmiana pozdrowienia wzbudza szczególne kontrowersje z uwagi na nacjonalistyczny wydźwięk zwrotu "Sława Ukrajini! Herojam sława!". Po raz pierwszy pojawił się on w czasach Ukraińskiej Republiki Ludowej (1917–1920). Został przyjęty jako organizacyjne przywitanie członków OUN i UPA w czasach II wojny światowej.

"Banderowskie hasła: "Sława Ukrainie" i "Bohaterom sława" decyzją ukraińskiego parlamentu stały się oficjalnym powitaniem w wojsku i policji. Projekt ustawy złożył prezydent Poroszenko. Ukraina wykonała kolejny krok na drodze przejmowania tradycji i symboli zbrodniczej UPA" – komentował w październiku br., Leszek Miller na swoim profilu na Twitterze.

"Miasto Lublin nie jest wpółorganizatorem, a jedynie wspiera Festiwal "Ukraina w Centrum Lublina" - mamy odpowiedź Ratusza

O komentarz w sprawie kontrowersyjnego występu ukraińskiego artysty poprosiliśmy Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Lublin. Jak poinformowała nas Katarzyna Duma z "Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin" - "Organizowany przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza Festiwal "Ukraina w Centrum Lublina" jest jednym z niemal dwustu projektów wspieranych przez Miasto Lublin w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki, które otrzymują dofinansowanie w ramach otwartych konkursów. Miasto Lublin nie jest współorganizatorem Festiwalu „Ukraina w Centrum Lublina".

"Miasto Lublin nie ingeruje w program poszczególnych wydarzeń. Festiwal jest istotnym elementem dla wzajemnego poznania i budowania pozytywnych relacji pomiędzy narodami, które sto lat temu walczyły o prawo do niepodległości. Format festiwalu wpisuje się również w strategiczne założenia rozwoju kultury Lublina, który podkreśla znaczenie dialogu międzykulturowego dla budowania europejskiej wspólnoty".

"Występujący woluntarystycznie podczas festiwalu "Ukraina w Centrum Lublina" Oleh Skrypka jest bardzo popularnym ukraińskim muzykiem, którego twórczość inspirowana jest muzyką tradycyjną. Liderem popularnego zespołu "Vopli Vidoplasova", kompozytorem, multiinstrumentalistą, reżyserem i twórcą uznanego festiwalu folkowego "Kraina Mrij". Artysta, poza Ukrainą, występuje z powodzeniem w całej Europie i Ameryce Północnej. Zasiadał w jury popularnych show: The Voice of Ukraine i The Voice of Kids. Oleh Skrypka jest osobiście zaangażowany w koncerty charytatywne dla żołnierzy walczących o okupowane przez Rosję terytoria na Wschodzie Ukrainy".

"Według naszych informacji Oleh Skrypka nie jest autorem pieśni "Marsz Nowej Armii", czyli oficjalnego marszu Sił Zbrojnych Ukrainy. Oleh Skrypka był producentem muzycznym i współwykonawcą Marszu Nowej Armii zaprezentowanego z udziałem orkiestry armii ukraińskiej podczas parady z okazji Dnia Niepodległości w Kijowie, 24 sierpnia 2018 roku. W projekcie uczestniczyło wielu ukraińskich muzyków. Większość występowała wielokrotnie w Polsce" - tłumaczy Katarzyna Duma.