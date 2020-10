Lockdown? Prof. Gut: zamknąć wszystkich się nie da

Koronawirus. Nadchodzi lockdown? Ekspert komentuje

Ministerstwo Zdrowia przekazało w czwartek też, że zajęte są kolejne 53 respiratory. Wolnych urządzeń w szpitalach pozostaje nieco ponad 500. Oznacza to, że jeśli dynamika się utrzyma, to za około 10 dni może zacząć ich brakować. Co nas wtedy czeka?- Jak to co? Teoria katastrof - mówi wprost prof. Włodzimierz Gut, zaznaczając, że niedługo może dojść do sytuacji, w której lekarze będą musieli dokonywać wyboru, który pacjent najbardziej potrzebuje podłączenia do respiratora.