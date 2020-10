Koronawirus w Polsce. Padł rekord zakażeń. Tragiczny bilans ofiar (29 października)

Koronawirus. Strajk kobiet w całej Polsce. Lekarze przestrzegają

W całej Polsce trwają protesty przeciwko wyrokowi TK . Organizatorzy zachęcają do nich, prosząc jednocześnie o przestrzeganie zasad sanitarnych. - Trzeba się bardzo pilnować, jesteśmy w newralgicznej sytuacji, w przededniu potężnego kryzysu. Dwie trzecie zakażeń zależy od nas - podkreślił w rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.

W rozmowie z RMF FM lekarz zaapelował o "przekonywanie do swoich racji w inny sposób, ale nie w tłumie, na ulicy". - Przede wszystkim jest brak dystansu, to najgorsze zło. Przy braku dystansu, okrzykach, maseczki mogą za chwilę nic nie dawać, ten koronawirus z nimi maszeruje - zauważył Sutkowski.

Koronawirus. Rekord zakażeń. Będzie pełny lockdown?

Z kolei kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon uznał, że "jeśli ludzie stoją oddzielnie, na świeżym powietrzu, noszą maski, to specjalnie się nie zarażą". - Natomiast jakby stali w tłumie, bez masek i demonstrowali, to naturalnie skończy się niedobrze - powiedział w rozmowie z WP.