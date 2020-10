Strajk kobiet. Adam Bodnar: "Młodzież obserwowała akty zakłamania"

Strajk kobiet. Bodnar: Kaczyński nie ufa policji

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich sposób, w jaki Jarosław Kaczyński zareagował na trwające protesty, może oznaczać, że stracił zaufanie do policji. - Pan prezes Kaczyński przestał mieć zaufanie do tego, czy policja sobie poradzi. Reakcja w takiej sytuacji zdaniem Kaczyńskiego wymaga czegoś innego niż robi to policja - stwierdził.

Bodnar na antenie TOK FM mówił, że w tym celu wicepremier dał przyzwolenie na działanie bojówek narodowców, co w jego ocenie ma działać zastraszająco na protestujących. - Wcześniej widzieliśmy tylko sympatyzowanie z takim bojówkami, jak wtedy, kiedy pani Mazurek mówiła, że każda akcja rodzi reakcję - powiedział. - Teraz to już nie jest tylko milcząca zgoda na działania bojówek, ale zachęcanie ich do tego, by poszły na swoistą wojnę - dodał.