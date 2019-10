Listy wyborcze Nowy Sącz. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory parlamentarne 2019

Wybory 2019 już w najbliższą niedzielę. W ich trakcie wybierzemy 100 senatorów i 460 posłów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Poniżej publikujemy listy wyborcze do Sejmu i Senatu w okręgu Nowy Sącz.

Zanim udasz się na wybory, sprawdź w jakim jesteś okręgu wyborczym oraz gdzie możesz zagłosować. To ważne, ponieważ głos można oddać tylko w lokalu odpowiednim dla miejsca zameldowania. Swój lokal wyborczy znajdziesz na stronie wybory.gov.pl w zakładce "Wyszukiwarka obwodów". Możesz też zajrzeć do naszej instrukcji, jak znaleźć swój lokal wyborczy .

Jak głosować w wyborach parlamentarnych? Procedura będzie bardzo prosta. Wystarczy w dniu wyborów udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla miejsca zameldowania. Tam po okazaniu dokumentu tożsamości zostanie nam wydana karta do głosowania. Na niej należy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.