Trwają wybory parlamentarne 2019. Tego dnia wybierzemy posłów i senatorów, którzy będą sprawować władzę w naszym imieniu. W artykule wymieniliśmy kandydatów do Sejmu i Senatu z Kalisza. Listy wyborcze Kalisz. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019 Wybory Parlamentarne 2019 - listy kandydatów Trwają wybory parlamentarne. Tego dnia wybierzemy 100 senatorów oraz 460 postów, którzy będą sprawować władzę w naszym imieniu przez najbliższe cztery lata. Przypominamy, że lokale wyborcze są otwarte od 7 rano do 21 wieczorem. Wyborcy muszą przynieść ze sobą dokument ze zdjęciem, gdyż w placówkach zostanie potwierdzona ich tożsamość. Może być to zarówno dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, jak i paszport. W artykule wymieniliśmy pełne listy wyborcze kandydatów do Sejmu oraz Senatu z Kalisza. Wybory Parlamentarne – kandydaci do Sejmu w okręgu nr 36 (Kalisz) Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Okręg nr 36 Kalisz stanowi część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki oraz miast na prawach powiatu: Kalisz, Leszno Wybory parlamentarne 2019 – Kalisz. Lista wyborcza Koalicji Polskiej w okręgu nr 36 Wybory parlamentarne 2019 - Kalisz. Lista wyborcza PSL w okręgu nr 36 Lista wyborcza nr 1. Kandydaci PSL i Kukiz'15: GRZYB Andrzej Marian WALKOWSKI Piotr KOBUS Bartosz Marek GÓRALCZYK Agnieszka Magdalena MARSZAŁEK Franciszek MAŁYCHA Wiesława GRZESIEK Jan MARTYN Grzegorz Piotr BANAŚ Małgorzata PIERZCHLEWICZ Piotr KONOPKA Jacek PERSKI Janusz Aleksander KUCHARSKA Beata PIEKARSKA-NOWAK Karolina Justyna RYBACKA Agnieszka MOTYLEWSKI Alojzy Ignacy KRAKOWIAK Małgorzata KOŻAŃSKA Kinga WYSOTA Bożena Mariola KINAL Dorota Katarzyna WASIELEWSKI Maciej Paweł KOBUS-MARCZAK Joanna Jolanta KUBIAK Andrzej GRABOWSKI Krzysztof Andrzej Wybory parlamentarne 2019 - Kalisz. Lista wyborcza PiS w okręgu nr 36 Lista wyborcza nr 2. Kandydaci do Sejmu z PiS: DZIEDZICZAK Jan Michał ŁAWNICZAK Tomasz MOSIŃSKI Jan MALĄG Marlena Magdalena KALETA Piotr Marek CZECHAK Lidia BIERŁA Leszek Józef SOWA Marek Jan MICHNIEWICZ Romuald Michał SÓJKA Katarzyna KUBIAK Agnieszka Beata KOZŁOWSKI Jerzy JANUSZKIEWICZ Piotr Józef DZIEDZIC Krzysztof Józef SZYMONIAK Czesław Jan ŚNIEGOCKA Alicja Maria KALAK Sławomira Maria SŁOWIŃSKA Dorota JAGODZIŃSKI Maciej Antoni ANDRZEJEWSKA Teresa Małgorzata NAWROT Joanna SZCZERBAŃ Jan Franciszek BĄKOWSKI Marek PLICHTA Andrzej Wybory parlamentarne 2019 - Kalisz. Lista wyborcza Lewicy w okręgu nr 36 Lista wyborcza nr 3. Kandydaci Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) do Sejmu: SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej MAZUR Marek Miłosz PAWLICZAK Karolina Monika BŁAŻEJCZAK-KLECZEWSKA Beata WAJS Józef Włodzimierz SŁODOWY Zbigniew Edward KŁOSOWSKI Krzysztof SYNORACKI Krzysztof ZALESIŃSKI Zbigniew Stanisław KĘDZIA Ewa HUMELT Bożena Maria TRĄBKA Sławomir STACHOWIAK Arkadiusz SZYMAŃSKA Alina Bernadeta CIEŚLAK Elżbieta WITCZAK Violetta Małgorzata STĘPNIAK Grzegorz GURDEK Monika MACHOWSKA Angelika Justyna HIBNER Karol KAŹMIERCZAK Bernardyna JASZCZYK Grażyna Antonina NOWACKI Konrad Wybory parlamentarne 2019 - Kalisz. Lista wyborcza Konfederacji w okręgu nr 36 Lista wyborcza nr 4. Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu: STOCH Witold Adam CZECH Ireneusz Wojciech IDKOWIAK Dominik WIECZOREK Antoni Jerzy KOIS Piotr DOLATA Dominik Jan PASEK Michał Szymon SKROBAŁA Mariusz FIEBICH Mikołaj WELKE Rafał Dariusz KURZAWSKA Julia KROŚNIEWSKA Lucyna Anna MĄKA Mikołaj OSZMIAN Joanna STOCH Anna Bożena SKORUPIŃSKA Danuta SPIESZALSKA Janina MAŚLAK Arkadiusz Krzysztof KORDYLAS Marta Anna KUŚWIK Andrzej Antoni Wybory parlamentarne 2019 - Kalisz. Lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 36 Lista wyborcza nr 5. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni) do Sejmu: WITCZAK Mariusz Sebastian URBANIAK Jarosław Piotr HENCZYCA Bożena Katarzyna RUSIECKI Grzegorz Stanisław BUDNIK Marzena Katarzyna KOWALSKA Milena Magdalena JAKUBOWSKI Szymon KUSIAKIEWICZ Piotr MOEGLICH Daniel Adam MARTUZALSKI Stanisław Franciszek SOWA Aleksander Stanisław GAGATEK Marcin Andrzej WODZIŃSKA Marzena Renata SZYMAŃSKI Sławomir WYSOGLĄD Wojciech BARCZYK Marcin KOŁODZIEJ Aleksander Piotr CHOJNACKI Mariusz Marek WALCZAK Magdalena Izabela DZIUBKA Ewa BALCER Urszula Maria MACHOWIAK Adriana Irena MOCEK Zuzanna ŁUCZAK Alicja Wybory parlamentarne 2019 – Kalisz. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 94 Okręg nr 94 obejmuje powiaty: gostyński, kościański, leszczyński, rawicki oraz miasto na prawach powiatu: Leszno. O mandat będzie się tu ubiegać: Adam Andrzej Kośmider z PiS (nr 1 na liście wyborczej)

Mariusz Kazimierz Trawka z Komitetu Narodowego Odrodzenia Polski (nr 2 na liście wyborczej)

Wojciech Stanisław Ziemniak z Koalicji Obywatelskiej (nr 3 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Kalisz. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 95 Okręg nr 95 obejmuje powiaty: kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Ewa Jolanta Matecka z Koalicji Obywatelskiej (nr 1 na liście wyborczej)

Łukasz Mikołajczyk z PiS (nr 2 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Kalisz. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 96 Okręg nr 96 obejmuje powiaty: jarociński, kaliski, pleszewski oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Janusz Andrzej Pęcherz z Koalicji Obywatelskiej (nr 1 na liście wyborczej)

Andrzej Franciszek Wojtyła z PiS (nr 2 na liście wyborczej) Przypomnijmy, że senatorzy są wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że z każdego okręgu wyłoniony zostanie tylko jeden senator.