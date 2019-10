WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze wybory parlamentarne + 2 sejmsenat Maja Kołodziejczyk 2 godziny temu Listy wyborcze Białystok. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019 Trwają wybory do Sejmu i Senatu 2019. Już dziś obywatele Polski wybiorą 100 senatorów oraz 460 posłów, którzy będą sprawować władzę w ich imieniu. Przedstawiamy listy wyborcze kandydatów z Białegostoku. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Listy wyborcze Białystok. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019 (WP.PL, Fot: Andrzej Hulimka) Wybory Parlamentarne 2019 - listy kandydatów Trwają wybory parlamentarne. Przypominamy, że wyborcy mogli głosować już od godziny 7 rano, a lokale wyborcze będą otwarte aż do godziny 21 wieczorem. Nie można zapomnieć dokumentu ze zdjęciem, gdyż na miejscu zostanie sprawdzona tożsamość każdego wyborcy. Może być to zarówno dowód osobisty, paszport, jak i legitymacja studencka. W artykule wymieniliśmy pełne listy wyborcze kandydatów z Białegostoku. Wybory Parlamentarne – kandydaci do Sejmu w okręgu nr 24 (Białystok) Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Okręg nr 24 Białystok obejmuje województwo Podlaskie. Wybory parlamentarne 2019 - Białystok. Lista wyborcza Koalicji Polskiej w okręgu nr 24 Lista wyborcza nr 1. Kandydaci PSL i Kukiz'15: KRAJEWSKI Stefan LECH Mirosław GROCHOWSKI Wojciech LESZCZYŃSKI Jerzy CIEŚLUKOWSKI Cezary ZAWISTOWSKA Agnieszka KULIKOWSKA Ewa PŁOŃSKA Wiesława Bożenna KRZYŻANOWSKA Bożena DYJUK Bogdan RAFAŁOWSKI Krzysztof BOBEL Maciej MAGNUSZEWSKI Marian KORONKIEWICZ Andrzej Zbigniew JAKUBIAK Ewa SZCZYGIELSKA Agnieszka NOWAK Magdalena ALEKSIEJCZUK-SZOTKO Marta SAWICKI Sławomir CHOŁKO Tadeusz JAKACKI Tomasz JĘDZUL Joanna KAŹMIERCZAK Małgorzata ZARZECKI Michał KARCZEWSKA Małgorzata RYKOWSKI Grzegorz PRZYBYLAK Irena Zofia JANOWSKI Mikołaj Wybory 2019 - Białystok. Lista wyborcza PiS w okręgu nr 24 Lista wyborcza nr 2. Kandydaci do Sejmu z PiS: PIONTKOWSKI Dariusz ZIELIŃSKI Jarosław PASZKOWSKI Bohdan Józef GWIAZDOWSKI Kazimierz ŻALEK Jacek BASZKO Mieczysław Kazimierz KOŁAKOWSKI Lech Antoni KRYNICKA Bernadeta WNOROWSKI Henryk Jan ANDRUSZKIEWICZ Adam MUZYK Agnieszka Barbara SIEKIERKO Łukasz CZEPE Roman MODZELEWSKI Piotr MADRAS Tomasz Stefan JELSKA-JAROŚ Bożena Jolanta PUCZYŁOWSKA Elżbieta KUCHAREWICZ Grzegorz SUPIŃSKI Rafał BIAŁY Alicja MIODUSZEWSKI Andrzej NIENAŁTOWSKA Bożena DZIATKOWSKI Marek ŁUKASZEWICZ Henryk BUJNO Bożena Teresa ZDUŃCZYK Agnieszka WASILEWSKA Izabela SZCZUDŁO Aleksandra Wybory parlamentarne 2019 - Białystok. Lista wyborcza Lewicy w okręgu nr 24 Lista wyborcza nr 3. Kandydaci Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) do Sejmu: KRUTUL Paweł KUSZNIERUK Piotr ROSIŃSKA Katarzyna Ewa PROKOPIUK Seweryn MAŃCZUK Tomasz BOROWIK Janusz REMBISZEWSKA Justyna MURAWKO Elżbieta ARASIMOWICZ Renata CZERNIAWSKA Izabela Teresa DEONIZIAK Joanna Grażyna POPŁAWSKI Jakub BIRGIEL Marcin MATWIEJCZUK Jolanta Gertruda ŚNIADACH Mieczysław JANOSZKA Grzegorz Jan SKOWROŃSKI Adrian MIRONOWICZ Mikołaj ARTYSIEWICZ Michalina Daria ANDRUKIEWICZ Aleksandra Julia KRAWCZYK Anna Małgorzata JANICKI Dariusz Jerzy OSIEJEWSKI Jakub WYSOCKA Kamila Maria JASIONEK Anna DROBEK Grzegorz SIELAWA Magdalena KORONKIEWICZ Wojciech Janusz Wybory 2019 - Białystok. Lista wyborcza Konfederacji w okręgu nr 24 Lista wyborcza nr 4. Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu: WINNICKI Robert Artur KIEŁCZEWSKI Adam KRASOWSKI Krzysztof NICEWICZ Stanisław MAJEWSKA Barbara JABŁOŃSKI Krzysztof GONTARSKA Marzanna BIELAWSKI Wiesław Henryk DANILUK Jolanta KOŁOSOWSKA Katarzyna DZIEDZIC Zenon PROKOPOWICZ Paweł KOŁAKOWSKI Adam ZAJKO Katarzyna ROKICKI Mariusz IWANOWSKA Adrianna WAIS Michał Eugeniusz GRABOWSKA Monika SADOWSKI Jakub Andrzej BARANOWSKI Hubert PRZANOWSKA Izabela LEWONIEWSKI Marcin PROKOPOWICZ Anna Katarzyna KARWOWSKI Łukasz JĘDRZEJEWSKI Andrzej Tomasz KOSSAKOWSKI Mariusz ZABOROWSKA Karina STYPKA Maciej Wybory parlamentarne 2019 - Białystok. Lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 24 Lista wyborcza nr 5. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni) do Sejmu: TYSZKIEWICZ Robert TRUSKOLASKI Krzysztof KAMIŃSKA Bożena BORYSEWICZ Maciej Andrzej CZYKWIN Eugeniusz DEN Jolanta BIL-JARUZELSKI Krzysztof Janusz CIEŚLIK Leszek Stanisław ŁAWROWSKA Joanna Dorota NOWAK Tadeusz Zenon ZWOLIŃSKA Bożena Teresa PIORUNEK Jacek GUTOWSKI Mateusz Damian RAŚ Andrzej ROSZKOWSKA Halina ŻERO Franciszek Krzysztof DOLIWA Stanisław Adam SASINOWSKA Dorota KARASZEWSKA Katarzyna SAMUL Marek PYRKO Paulina TALKOWSKI Bronisław SZCZYGIEŁ-ROGOWSKA Jolanta TARGOŃSKI Łukasz ŁEPKOWSKA-GOŁAŚ Alicja KARCZEWSKA Wioletta Maria MALINOWSKA Beata CIMOSZEWICZ Tomasz Wybory parlamentarne 2019 - Białystok. Lista wyborcza komitetu Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów w okręgu nr 24 Lista wyborcza nr 7. Kandydaci komitetu Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów: BASIEWICZ Mirosław KOCHANOWSKI Andrzej BUCHOWSKA Monika SZKLARZEWSKI Karol BOBROWSKA Krystyna KALIŃSKA Paula FIERTEK Józef BOŁTRUCZYK Kazimierz KOSMOWSKA Edyta OSIECKI Zygmunt FLIS Monika ŁAWRYNOWICZ Eugeniusz Zdzisław GWIAZDA Ewa BZURA Łukasz KOZIKOWSKA Marta FLIS Ryszard BOŁTRUCZYK-KASABUŁA Monika KRASOWSKI Andrzej PUCHNOWSKI Zbigniew Jacek Wybory 2019 - Białystok. Lista wyborcza kandydatów bezpartyjnych i samorządowców w okręgu nr 24 Lista wyborcza nr 8. Kandydaci bezpartyjni i samorządowcy do Sejmu: DYMKO Łukasz PROSIŃSKI Zbigniew MAKSIMIUK Janusz PIWNIK Anna JAKIMIUK Dawid HARABURDA Katarzyna Sylwia KUBIAK Rafał STROCIAK Halina KONIUCH Izabela BAILEY Agnieszka WOJNO Sylwester KAPŁANOW Łukasz PONIATOWSKA Beata NYSZTOR Justyna KUŹNICKA Anna MAZUR Joanna KALICKI Adrian KUBIAK-BABIŃSKA Joanna Agnieszka NAUMIUK Piotr BAGIŃSKI Krzysztof Janusz KALISKA Kamila Barbara KOCHOWICZ Krzysztof Longin KANIA Kazimierz Edward KALICIŃSKA Barbara SZWIEC Bogumiła Małgorzata GRABKA-LEVIN Kamila Anna WASILEWSKI Wojciech Wybory 2019 - Białystok. Lista Skuteczni Piotra Liroya-Marca w okręgu nr 24 Lista wyborcza nr 9. Kandydaci z komitetu Skuteczni Piotra Liroya-Marca: SAWICKI Marcin SIKORSKI Piotr KONIUCH Bogusław JANKOWSKA Edyta DANIŁOWSKI Igor BOBIK Joanna KOSACKA Anna ROGOWSKA Monika KOSNO Rafał Marcin NIETUPSKI Cezary CHORUŻA Katarzyna PAWŁOWSKI Piotr GRYCUK Grzegorz KAMIEŃSKA Justyna CZAPIEWSKI Adam Wybory parlamentarne 2019 – Białystok. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 59 Okręg nr 59 obejmuje powiat augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miasta na prawach powiatu: Łomża i Suwałki. O mandat będzie się tu ubiegać: Zenon Henryk Białobrzeski z PSL (nr 1 na liście wyborczej)

Kornel Andrzej Morawiecki z PiS (nr 2 na liście wyborczej)

Janusz Wasilewski z list Kukiz'15 (nr 3 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Białystok. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 60 Okręg nr 60 obejmuje powiaty: białostocki, sokólski oraz miasto na prawach powiatu: Białystok. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Jan Dobrzyński z komitetu Zjednoczonej Prawicy (nr 1 na liście wyborczej)

Mariusz Krzysztof Gromko z PiS (nr 2 na liście wyborczej)

Wanda Jankowska z Kukiz'15 (nr 3 na liście wyborczej)

Zbigniew Nikitrowicz z Koalicji Obywatelskiej (nr 4 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 – Białystok. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 61 Okręg nr 61 obejmuje powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Jacek Bogucki z PiS (nr 1 na liście wyborczej)

Igor Łukaszuk z Koalicji Obywatelskiej (nr 2 na liście wyborczej)

Aldona Anna Skirgiełło z Samoobrony (nr 3 na liście wyborczej) Przypomnijmy, że senatorzy są wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że z każdego okręgu wyłoniony zostanie tylko jeden senator. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące