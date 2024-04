Lista darowizn z Bogdanki. "Za każdą wizytą szły pieniądze"

Moskal: życzę poseł Wcisło, żeby robiła to samo

- Od 2015 roku zmieniliśmy politykę państwa i politykę spółek Skarbu Państwa. W taki sposób, żeby spółki, które wypracowują zysk zostawiały ten zysk w jakiejś części w lokalnych społecznościach - odpowiada w rozmowie z WP poseł PiS Michał Moskal. - Wcześniej menadżerowie z PO wydawali setki tysięcy złotych na to, żeby w zagranicznych magazynach pojawić się na okładce, albo w jakimś artykule jako dobry menadżer. A teraz te pieniądze trafiały do kół gospodyń wiejskich, do ochotniczych straży pożarnych, do osób z niepełnosprawnościami, do osób zajmujących się kulturą, historią, patriotyzmem - wylicza.