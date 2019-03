Liroy krytykuje PSL. "Okazało się być zwykłym, komunistycznym ZSL

Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował, aby członkostwo Polski w UE wpisać do Konstytucji. Propozycja oburzyła Liroya, który wystosował do przewodniczącego PSL list otwarty. Z ostrą krytyką tego pomysłu i samego PSL.

Podczas sobotniej konwencji PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił nie tylko kandydatów w wyborach do PE, ale również swoje propozycje programowe. Zapowiedział, że PSL zgłosi projekt zmiany w konstytucji, do której miałoby zostać wpisane członkostwo Polski w UE. Chcą w ten sposób zapobiec temu, aby "jakakolwiek siła polityczna wyprowadziła Polskę z UE".

"Przemówienie mnie zszokowało"

Na wstępie swojego listu Liroy zaznacza, że przemówienie Kosiniaka-Kamysza go "zszokowało". - Jest Pan stosunkowo młodym politykiem, ale musi Pan wiedzieć, że ostatni tego typu zapis znalazł się w stalinowskiej konstytucji z 1952 r. i to dopiero po nowelizacji z 1976 r. Wówczas wpisano do niej przyjaźń ze Związkiem Radzieckim - zauważa poseł.