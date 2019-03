Michel Barnier: Widzimy smutne konsekwencje brexitowych kłamstw

Podczas kampanii referendalnej padło wiele kłamstw. I dziś widzimy ich smutne konsekwencje - powiedział w warszawskim Natolinie Michel Barnier, główny negocjator UE ds. brexitu. Francuz zapowiedział, że aby uniknąć katastrofalnego brexitu bez umowy, Wielka Brytania musi w końcu przedstawić pozytywną propozycję.

Barnier pojawił się w Warszawie 29 marca, czyli w dniu, w którym Wielka Brytania pierwotnie miała wyjść z UE. W Kolegium Europejskim w Natolinie miał przedstawić swoją wizję Europy po brexicie. Zanim jednak to zrobił, odniósł się do bieżących wydarzeń i kolejnego głosowania brytyjskiej Izby Gmin nad wynegocjowaną umową o warunkach brexitu. Umowa po raz trzeci została odrzucona.

- Pamiętajmy jednak, że brexit jest czymś negatywnym. I dla Brytanii, i dla nas. To sytuacja "lose-lose" - mówił Barnier. Podkreślał, że kiedy Wielka Brytania przystępowała do Wspólnoty Europejskiej w 1973 roku, on sam, choć należał do partii Charlesa de Gaulle'a (de Gaulle blokował wejście Zjednoczonego Królestwa) opowiadał się za brytyjską akcesją.