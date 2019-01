Brytyjski polityk do polskich posłów: Pomóżcie nam z brexitem

Daniel Kawczyński, poseł Partii Konserwatywnej w Izbie Gmin napisał list do polskich parlamentarzystów. Zwraca się w nim o wsparcie Wielkiej Brytanii w negocjacjach z Unią Europejską. Ostrzega, że przyjęcie umowy z UE w obecnym kształcie grozi rozpadem jedności Zjednoczonego Królestwa.

Wirtualna Polska dotarła do treści listu skierowanego do polskich posłów. W swym piśmie, urodzony w Polsce Kawczyński przypomina o długiej historii łączącej oba kraje; o brytyjskim poparciu dla rządu RP na uchodźstwie, dla Solidarności czy członkostwa Polski w NATO. Ale też o roli polskich lotników w Bitwie o Anglię.

"Kiedy ważyły się losty Bitwy o Anglię, to przybycie Polaków i ich walka z Luftwaffe przechyliło szalę zwycięstwa na korzyść Brytyjczyków" - pisze polityk torysów. I dodaje, że brexit stanowi okazję, by znów działać wspólnie.

"W świetle naszego silnego i historycznego partnerstwa, zwracam się do polskich przedstawicieli, aby wysłuchali i orędowali za brytyjskimi argumentami w sprawie brexitu i wsparli nas w przyszłych kompromisach, do których dążymy w rozmowach z UE, tak aby przerwać impas oraz nasze wyjście z UE odbyło się z korzyścią dla całego Zjednoczonego Królestwa" - napisał Kawczyński. Dodał, że taka postawa będzie "kluczowym krokiem w kierunku zapewnienia naszego bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej".

Nikt nie spodziewał się irlandzkiej propozycji

Jak wyjaśnia w liście konserwatywny poseł, podobnie jak 431 jego kolegów w Izbie Gmin, jest przeciwnikiem porozumienia z Unią Europejską wypracowanego przez Theresę May. Tłumaczy, że główną przeszkodą jest tzw. irlandzki backstop, czyli mechanizm awaryjny, gwarantujący, że w przypadku fiaska negocjacji w sprawie przyszłej umowy handlowej, Wielka Brytania lub jej część pozostanie w unii celnej z UE, dzięki czemu wyspy nie podzieli na powrót "twarda" granica. Zdaniem Kawczyńskiego, mechanizm jest nie do przyjęcia z punktu widzenia Londynu, bo zagraża jedności Zjednoczonego Królestwa. Może bowiem doprowadzić do sytuacji, w której Irlandia Północna będzie w unii celnej, podczas gdy reszta Zjednoczonego Królestwa znajdzie się poza nią. Alternatywnie, może być wówczas zobligowana do przestrzegania unijnych reguł, nie mając na nie żadnego wpływu. Poseł torysów dodaje też, że podczas kampanii referendalnej trudno było przewidzieć, jak ważna stanie się kwestia Irlandii Północnej.