Liceum bez jedynek. "Nauczyciel, który stawia jedynkę, stawia ją sobie"

- Nieraz przy sprawdzaniu jakiejś partii materiału uczeń wielokrotnie, z różnych powodów, dostawał ocenę niedostateczną. Potem poprawiał i znowu jedynka. Jeśli w końcu udało mu się poprawić ocenę i nawet świetnie się nauczył tego materiału, to i tak przy ocenie semestralnej były brane pod uwagę poprzednie oceny niedostateczne. Opanował więc określoną partię materiału, a i tak na koniec semestru czy roku szkolnego otrzymywał niską ocenę. Czy to była ocena adekwatna do wiedzy, jaką posiadał? - wyjaśniała przyczyny wprowadzenia takiego systemu Marzena Kamińska, dyrektor VI LO w Lublinie w rozmowie z "Głosem Nauczycielskim".