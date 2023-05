Przemoc w szkole. Dwie dziewczynki prawie udusiły chłopca

Chłopiec przyznał, że uratowały go dwie koleżanki, które poinformowały szkolny personel. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe i policje. Chłopca nie zabrano do szpitala, czuł się jednak źle, więc na oddział ratunkowy zawieźli go rodzice. Lekarze stwierdzili u 12-latka uraz zmiażdżeniowy szyi oraz zaburzenia oddychania. Chłopiec został w szpitalu na obserwacji. Wyszedł już do domu, ale stan psychiczny uniemożliwia mu powrót do szkoły.