Leszek Miller punktuje Beatę Szydło ws. wypadku. "Kierowca wzięty z łapanki"

Beata Szydło jako wicepremier porusza się po Polsce w kolumnie dwóch samochodów SOP. To ewenement. Zwrócił na to uwagę były premier Leszek Miller. "W moim rządzie wicepremier miał do dyspozycji jeden samochód BOR z kierowcą i jednym oficerem ochrony" – napisał polityk SLD.

(WP.PL)

W czwartek po godz. 13:00 doszło do kolizji kolumny Beaty Szydło. Wicepremier ds. społecznych jechała w stronę rodzinnego domu w Przecieszynie (woj. małopolskie).Była premier często wybiera taki kierunek podróży, by w okolicach weekendu być blisko domu. Wicepremier jechała kolumną składającą się z dwóch samochodów.

Zwrócił na to uwagę były premier. "Kierowca, który spowodował wypadek w kolumnie wicepremier Beaty Szydło nie jeździł wcześniej w żadnej grupie ochronnej. Ma dwa lata służby. Został wzięty z 'łapanki' po kolejnej czystce zrobionej przez PiS. Do ochrony pani wicepremier trafił w nagrodę oraz żeby się podszkolić. W moim rządzie wicepremier miał do dyspozycji jeden samochód BOR z kierowcą i jednym oficerem ochrony. Nie poruszał się w żadnej kolumnie" – napisał Leszek Miller na Facebooku. Szydło jest ewenementem także w rządzie PiS. Jedną limuzyną poruszają się pozostali wicepremierzy – Piotr Gliński i Jarosław Gowin.

Auta kolumny rządowej zjechały z trasy S-1 i jechały w stronę Oświęcimia. Peugeot, prowadzony przez 77-letniego kierowcę z Imielina, zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, przez które przechodziła kobieta z wózkiem. Tuż za nim jechał samochód kolumny rządowej marki BMW, który nie wyhamował i uderzył w peugeota. Tym właśnie samochodem podróżowała Beata Szydło. Uszkodzony został jeszcze jeden pojazd kolumny rządowej - Audi, który jechał za samochodem z Szydło.

