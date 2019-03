Leszek Miller komentuje słowa polityka PiS. "Przecież to prymitywne i głupie"

Były premier nie jest pewny jaka przyszłość czeka Koalicję Europejską po wyborach do europarlamentu. Jak przyznał wszystko zależy od wyników. Polityk nie wyklucza, że w razie klęski sojusz może się rozpaść. Leszek Miller odniósł się też do słów Marcina Horały z PiS o jego partii.

Leszek Miller uważa, że stworzenie Koalicji Europejskiej jest wielkim sukcesem Grzegorza Schetyny. Jednocześnie nie jest pewien jej dalszych losów po wyborach do Parlamentu Europejskiego - Jeżeli będzie sukces, w co wierzę, to możemy wspólnie wystartować na jesieni. Wynik będzie jednak zależał od wielkiej pracy wszystkich kandydatów - mówi były premier w rozmowie na antenie TVN24.