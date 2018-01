Lekarz nie obsługuje chorych z PiS. RPP wszczął postępowanie

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zareagował na kartkę wywieszoną przez lekarza z Rumi. Ten poinformował, że nie będzie obsługiwać pacjentów z PiS, bo " wyposażenie zostało zakupione z funduszy WOŚP". Rzecznik jest oburzony i chce pociągnąć lekarza do odpowiedzialności.

Chmielowiec wszczął postępowanie "w sprawie podejrzenia stosowania przez podmiot leczniczy praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta". Zdaniem rzecznika, dyskryminowanie pacjentów ze względu na poglądy polityczne czy cokolwiek innego jest "niedopuszczalne".

Przypomnijmy, doktor z Rumi poinformował, że nie przyjmuje chorych popierających PiS. Informacja ta szybko obiegła media społecznościowe i wywołała burzę. Sprawę w rozmowie z nami komentował wcześniej prezes Okręgowej Izby Lekarskiej z Gdańska, dr Roman Budziński. – Jeśli to prawda, to to dyskwalifikuje tego lekarza – powiedział. Z naszych informacji wynika, że sprawca całego zamieszania wyjechał właśnie na urlop.