Podczas gdy Ukraińcy otrzymują dostawy zachodniego sprzętu, wciąż uderzają w Rosjan tym, co od dawna mają w swoim arsenale. Do sieci trafiło nagranie z walk w obwodzie ługańskim. Widać na nim, że żołnierze Zełenskiego do ataków na wrogie cele powietrzne używają ciężkich radzieckich karabinów maszynowych ZPU. Ta broń weszła do służby w Związku Radzieckim w 1949 r. Pomimo upływu wielu lat wciąż jest używana w ponad 50 państwach na całym świecie. W tym przypadku Ukraińcy ostrzelali rosyjskie śmigłowce i strącili kilka rakiet za pomocą jednolufowego ZPU-1 i dwulufowego ZPU-2, które zostały zamontowane na ciężarówkach. Jak podał sztab 53. Brygady Zmechanizowanej, w tym ataku udało się strącić kilka rakiet typu cruise, a także uszkodzić śmigłowiec Mi-24 należący do okupantów.