Lech Wałęsa zaskoczył wyznaniem. Mówił o swojej śmierci

- W mojej rodzinie nikt tak długo nie żył, ja i tak najdłużej żyję z naszej rodziny - stwierdził były prezydent Lech Wałęsa, mówiąc o swojej śmierci. Zaskoczył także słowami o przyszłości.

- Co do mojego wzroku, to jakoś tam widzę. Mam 76 lat plus jeszcze pięć - wie pan, w mojej rodzinie nikt tak długo nie żył, ja i tak najdłużej żyję z naszej rodziny! I daję sobie jeszcze 5 lat życia - dodał Wałęsa. Były przywódca opozycji antykomunistycznej stwierdził też, że "nie będzie zadowolony", jeśli będzie żył dłużej.