Przemówienie Lecha Wałęsy w USA z 1989 r. "My, naród"

Lech Wałęsa ostatnio przemawiał w Kongresie USA. Rozpoczął swoje wystąpienie od słów "my, naród". Dokładnie tych samych, których użył 30 lat temu w tym samym miejscu. Przypominamy historyczne przemówienie byłego prezydenta.

- Nikomu na tej sali nie muszę przypominać, skąd one pochodzą, nie muszę też przypominać, że ja, elektryk z Gdańska, też mam prawo się nimi posługiwać - zaznaczył po wypowiedzeniu słów "my naród" w 1989 r. Lech Wałęsa.

Trzydzieści lat temu Wałęsa przypominał Amerykanom, że Polska toczyła w poprzednich pięciu dekadach "trudną i ciężką bitwę". - Dziś Polska powraca do rodziny krajów demokratycznych i pluralistycznych, do kręgu wartości religijnych i europejskich. Polska na dziś ma pierwszy od półwiecza rząd niekomunistyczny, rząd niezależny i popierany przez społeczeństwo - powiedział.

Lech Wałęsa w Kongresie USA. "Runął już mur"

Prezydent podkreślił, że "Solidarność" znacząco przyczyniła się do zmian politycznych i społecznych w Polsce. - Wtrącono nas do więzień, wyrzucono z pracy, czasem zabijano, a my nigdy nikogo nie uderzyliśmy, niczego nie zburzyliśmy, nie wybiliśmy nawet jednej szyby, ale byliśmy uparci, bardzo uparci, gotowi do poświęceń, zdolni do ofiar, wiedzieliśmy, czego chcemy, i nasza siła okazała się większa - dodał.