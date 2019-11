Lech Wałęsa wystąpi przed Kongresem USA. Opowie o praworządności w Polsce?

Lech Wałęsa został zaproszony jako świadek na wysłuchanie komisji ds. zagranicznych amerykańskiego Kongresu. Wysłuchanie ma dotyczyć NATO i obrony demokratycznych wartości.

Laureat Nobla wystąpi w amerykańskim parlamencie po raz pierwszy od pamiętnego przemówienia w listopadzie 1989 roku, rozpoczynającego się słowami "my, naród".

Polska na tapecie

- To, o czym będziemy mówić zależy od komisji, my jesteśmy tylko gośćmi. Moje wystąpienie będzie skupione na Turcji, bo to moja specjalizacja, choć na pewno też wspomnę też coś o Polsce i Węgrzech. Biorąc pod uwagę specjalizację innych gości, Polsce poświęcona będzie duża część dyskusji - mówi WP ekspert.