Odwołać wizytę Trumpa dla dobra stosunków Polski i USA? "Polska podważa wartości NATO"

- Bezpieczeństwo w ramach NATO i sprawa praworządności są ze sobą powiązane. Dlatego Donald Trump nie powinien okazywać wsparcia dla rządu PiS - mówi WP Melissa Hooper z amerykańskiej organizacji Human Rights First. Prawniczka na łamach "Washington Post" wezwała do odwołania wizyty Trumpa w Polsce.

W środę Donald Trump odwołał zaplanowaną na 2 września wizytę w Danii. Zdaniem Melissy Hooper, powinien pójść za ciosem i odwołać także poprzedzającą ją wizytę w Polsce. Nie ze względu na to, że rządzący - tak jak rządzący w Danii - obrazili amerykańskiego prezydenta lecz ...lubi ich zbyt mocno.

"Jednym z problemów jest to, że Trump i kluczowe postacie w jego administracji czują pociąg do Polski z powodów ideologicznych. Podzielają poglądy polskiej partii Prawo i Sprawiedliwość na temat restrykcyjnej polityki imigracyjnej, kwestii kulturowych, takich jak aborcja i prawa LGBTQ oraz sceptycyzm wobec Unii Europejskiej" - piszą Hooper i Dalibor Rohacz z American Enterprise Institute na łamach "Washington Post".

Wartości a bezpieczeństwo

W rozmowie z Wirtualną Polską Hooper tłumaczy, że z jej perspektywy głównym problemem jest kwestia praworządności. Według działaczki organizacji Human Rights First, wyrazy poparcia administracji Trumpa dla Polski - chodzi zarówno o samą wizytę, jak i też wysłanie do Polski dodatkowego kontyngentu amerykańskich żołnierzy - tylko ośmielają partię rządzącą w jej autorytarnych zapędach. I paradoksalnie osłabiają NATO.

W jaki sposób? Jak przekonuje, rywalizacja między NATO i Rosją opiera się nie tylko na sile militarnej, ale na sporze ideologicznym, między demokracją i autorytaryzmem Polska tymczasem podważa demokratyczne wartości, na których zbudowany jest sojusz. Ostatnia afera związana z prowadzoną przez rządowych oficjeli kampanią dyskredytowania "nieprawomyślnych" sędziów tylko to potwierdza.

- Moja perspektywa jest taka, że wsparcie USA dla Polski powinno zależeć od tego, czy rząd w Polsce robi wszystko. co może, by zapewnić bezpieczeństwo NATO. Twierdzę, że praworządność i niezależność sądownictwa mają z tym związek i powinniśmy o tym dyskutować.

Według Hooper, są też inne powody, dla których wizyta Trumpa nie jest dobrym pomysłem. Przede wszystkim ze względu na czas wizyty, przypadający w kampanii przed polskimi - ale też amerykańskimi - wyborami. To wiąże się z ryzykiem, że relacje polsko-amerykańskie staną się zakładnikiem partyjnej walki w obu krajach.

Pałac Prezydencki: wizyta się odbędzie

Jeszcze w czwartek "Washington Post" pisał, że po odwołaniu wizyty w Danii - według jednego z doradców Trumpa, prawdziwym powodem był po prostu fakt, że męczą go zagraniczne podróże - status podróży do Polski jest niepewny. Ale Kancelaria Prezydena zaprzecza, by wizyta stanęła pod znakiem zapytania.