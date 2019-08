Amerykańska gazeta apeluje do Trumpa. "Należy odwołać wizytę w Polsce"

"The Washington Post" twierdzi, że prezydent Donald Trump nie powinien po raz kolejny odwiedzać Polski. Według amerykańskiego dziennika wizyta prezydenta może pogłębić podziały wśród Polaków, a także pogorszyć długofalowe relacje naszego kraju z USA i NATO.

We wstępie artykułu pt. "Kolejna wizyta, którą prezydent powinien odwołać" autorstwa Melissy Hooper i Dalibora Rohaca czytamy, że Polska jest cennym sojusznikiem USA. Autorzy tekstu przypominają, że Polacy i Amerykanie walczyli ramię w ramię podczas II wojny światowej, a także w Iraku czy w Afganistanie. Zdaniem dziennikarki, prezydenta USA i polski rząd łączą również wspólne poglądy.

"Jednym z problemów jest to, że Trump i kluczowe postacie w jego administracji czują pociąg do Polski z powodów ideologicznych. Podzielają poglądy polskiej partii Prawo i Sprawiedliwość na temat restrykcyjnej polityki imigracyjnej, kwestii kulturowych, takich jak aborcja i prawa LGBTQ oraz sceptycyzm wobec Unii Europejskiej" - czytamy w dziale opinii "The Washington Post".