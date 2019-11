Przemówienie Lecha Wałęsy w Kongresie USA. "Przed nami nowa era"

Lech Wałęsa, podobnie jak 30 lat temu, swoje przemówienie w amerykańskim Kongresie rozpoczął od słów "My, naród". Dużą część wystąpienia były prezydent Polski poświęcił rewolucji technologicznej, która jest znakiem obecnych czasów.

Jak twierdzi Wałęsa, początek XXI wieku to "dużo trudniejszy czas" niż okres sprzed trzech dekad. - Właściwie wszystkie dziedziny, w tym rola Stanów Zjednoczonych, powinny ulec zmianie - powiedział były przywódca Solidarności. - Jak Stany Zjednoczone nie chcą przewodzić, niech zostawią to Polsce, my wiemy jak to robić - żartował.