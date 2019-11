Lech Wałęsa przeszedł zabieg chirurgiczny. Wiadomo, jak się czuje

Były prezydent Lech Wałęsa przebywa w szpitalu, gdzie przeszedł zabieg chirurgiczny oczu. Jak informuje jeden z jego współpracowników, z polskim noblistą "jest wszystko w porządku".

Przypomnijmy, Lech Wałęsa był już hospitalizowany m.in. w lipcu 2017 roku. Trafił wówczas do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, na oddział kardiologii w związku z problemami z krążeniem. Były lider Solidarności ponownie trafił do szpitala ponownie trafił do szpitala, by wykonać "szereg kompleksowych, specjalistycznych badań".