Lech Wałęsa chce przeprosin od kilkunastu osób. Jest specjalna lista

Były prezydent zamierza walczyć o swoje dobre imię w związku z wypowiedziami, w których został nazwany "zdrajcą" oraz "donosicielem SB". Wezwania z pozwami trafiły już do dwóch osób, a wkrótce trafią do kolejnych.

Instytut Lecha Wałęsy w ubiegłą środę wydał oświadczenie ws. oskarżeń kierowanych pod adresem Lecha Wałęsy, które mają naruszać jego dobre imię. Chodzi o wypowiedzi, w których został nazwany "zdrajcą" czy "płatnym donosicielem SB". Wezwania do przeprosin wysłano do 20 osób, a gdyby to nie poskutkowało zapowiedziano pozwy.