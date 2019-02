Były prezydent ostrzega przed pozwami. Jest oświadczenie Instytutu Lecha Wałęsy

- Mam dość - tak o oskarżeniach pod swoim adresem w rozmowie z WP mówił Lech Walęsa. Instytut jego imienia opublikował oświadczenie w sprawie. Okazuje się, że już wysłano dwa z 20 oficjalnych wezwań do przeprosin - do prezydenckiego doradcy Andrzeja Zybertowicza oraz satyryka Jana Pietrzaka.

"Dlatego Instytut Lecha Wałęsy, we współpracy z kancelarią Świeca i Wspólnicy, zdecydował o wystosowaniu oficjalnych wezwań do przeprosin, a gdyby to nie poskutkowało - do pozwania osób naruszających dobre imię Lecha Wałęsy" - czytamy w komunikacie.