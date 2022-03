Ławrow o wojnie i atomie. Sikorski: on jest zmęczony sobą i swoim cynizmem

Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji, w swoich kolejnych wystąpieniach grozi wszystkim pomagającym Ukrainie. Kilka dni temu rosyjski polityk, cytowany przez agencję RIA, ostrzegał przed III wojną światową, która według niego byłaby destrukcyjna i z użyciem broni nuklearnej. - Miejmy nadzieję, że to taka sama prawda, jak paręnaście dni temu, kiedy Ławrow mówił, że żadnej agresji nie będzie - powiedział w programie specjalnym WP Radosław Sikorski, europoseł PO, były szef MSZ. - On jest zmęczony sam sobą i swoim cynizmem. Kilka razy ponoć próbował rezygnować ze swojego stanowiska, ale w tego typu systemach to nie jest takie proste – dodał Sikorski. Europoseł PO i były szef MSZ był pytany także o Wiktora Janukowycza, którego według ukraińskich służb Kreml planuje niedługo ogłosić "prezydentem Ukrainy". - To klasyczny targowiczanin, chociaż pamiętajmy, że wiele lat temu jako premier przybliżył Ukrainę do Unii Europejskiej. Później, już jako prezydent, podjął fatalną decyzję o niepodpisaniu umowy stowarzyszeniowej, co doprowadziło do Majdanu, a w rezultacie do jego ucieczki z kraju – podsumował Radosław Sikorski.