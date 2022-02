Ławrow kpi z dziennikarzy. Kłamliwe oskarżenia wobec Ukrainy

- Gdyby w Irlandii zakazano języka angielskiego, jak by na to zareagowała Wielka Brytania? Albo w Belgii zakazano języka francuskiego? Taka inicjatywa nie utrzymałąby się dłużej niż kilka dni czy godzin. Na Zachodzie odbierają wszystko przez pryzmat swoich interesów. Gdy was biją, zaczynacie hałasować. Ale gdy nie daj Boże prawa kulturalne i religijne milionów ludzi mieszkających na Ukrainie, nie są przestrzegane, to nie mówicie o prawach człowieka, a o tzw. demokratycznym charakterze reżimu - powiedział Ławrow.