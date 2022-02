Tu rozegra się przyszłość Putina i Ukrainy. Kijów czekają najcięższe walki

Co z kolei Władimir Putin zrobi z ukraińskimi elitami, gdy już zdobędzie Kijów? - To jest pytanie, na które odpowiedź zna tylko on sam. Jeżeli jednak o obecnych władzach Ukrainy mówi "naziści", którzy "są zagrożeniem dla Rosji", to trudno oczekiwać pozytywnego scenariusza. Część będzie chciał wypchnąć poza Ukrainę, zmusić do ucieczki i wyjazdu. Część będzie chciał skłonić do współpracy, tak jak zrobił to w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej. Część będzie mógł mordować lub wysyłać na lata do obozów pracy, gdzie już dziś wyroki odsiaduje kilka tysięcy osób - mówi.