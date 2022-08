Ławrow kłamał. Australijska polityk wyszła z sali

- Rosyjska, niesprowokowana, niesprawiedliwa i nielegalna inwazja na Ukrainę jest przyczyną niewypowiedzianych ofiar śmiertelnych i szkód. Jest nie tylko głównym powodem globalnego kryzysu żywnościowego i energetycznego, wywołującego spustoszenie w naszych gospodarkach i spychającego miliony osób na świecie w stan poważnego niebezpieczeństwa żywnościowego. To także poważne nadużycie zaufania. I do wszystkich narodów należy pociągnięcie do odpowiedzialności lub koszty poniesiemy wszyscy - podkreślała Wong.