Pół miliarda na "Narew". MAP inwestuje w obronność Polski

Ministerstwo Aktywów Państwowych dokapitalizowało Polską Grupę Zbrojeniową kwotą 478 mln zł , co ma na celu modernizację zdolności obronnych kraju. Jak podaje "Rzeczpospolita", środki te są związane z konkretnymi działaniami i biznesplanami, które muszą być rozliczone przez PGZ.

Pieniądze trafią do PCO SA w Warszawie (261 mln zł), Wojskowych Zakładów Elektronicznych SA w Zielonce (67,59 mln zł) oraz Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 SA w Zegrzu (150,08 mln zł).

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę na problemy z inwestycjami w sektorze zbrojeniowym, takie jak projekt 400 dotyczący produkcji prochu w Pionkach oraz budowa drugiej linii armatohaubic Krab. Mimo to, wsparcie dla programu "Narew" jest kluczowe , a jego realizacja wkrótce wejdzie w krytyczną fazę .

Do początku kolejnej dekady Polska planuje wydać ok. 250 mld zł na wszystkie warstwy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, w tym programy "Wisła" i "Pilica Plus".