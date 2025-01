Dostaną więcej pieniędzy. Podwójne podwyżki dla Tuska i Kaczyńskiego

Premier Donald Tusk, którego pensja wynosi obecnie ok. 20,5 tys. zł brutto miesięcznie, zyska na podwyżce ok. 1025 zł brutto miesięcznie. Dodatkowo, od 1 marca ZUS podniesie jego emeryturę. Tusk pobiera trzy świadczenia emerytalne, w tym jedno z ZUS, które wynosi ok. 9,9 tys. zł brutto miesięcznie. Przy prognozowanej waloryzacji 5,82 proc., jego emerytura wzrośnie o ok. 580 zł brutto miesięcznie.