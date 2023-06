Latami walczyli o chodnik i ścieżkę. Teraz przecierają oczy ze zdumienia

We wsi mieszka około pół tysiąca ludzi. - Tiry tu jeżdżą jeden za drugim. Nawet matka z dzieckiem, jak idzie do sklepu, to musi po drodze, bo inaczej się nie da. Widzę czasami przez okno jak dzieci rowerami do szkoły jadą po drodze - mówi w rozmowie z WP starsza mieszkanka Zofianki Górnej.