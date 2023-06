Inteligentny system ma zmienić ruch w Tychach. Priorytetem bezpieczeństwo na drogach

- Budowa systemu ITS kosztowała ponad 121 milionów złotych, gdzie ogromna część tej kwoty, to unijne dofinansowanie. Bez wątpienia, to właśnie dzięki dotacji mogliśmy sobie pozwolić na tak dużą i kosztowną inwestycję - powiedział Wirtualnej Polsce Marcin Godzik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.