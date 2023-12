Lasy Państwowe przywiozły do Torunia prezent. Zawartość zaskakuje

- Pół tony. To jest 5000 porcji po 100 dekagramów (...) To jest dla całej rodziny Radia Maryja, to jest taki skromny dar - kontynuował kapelan. W tym momencie pojawia się jednak pewna nieścisłość, dotycząca ilości przekazanego mięsa, bowiem 5000 porcji po 100 dekagramów to 5 ton, a nie pół tony.