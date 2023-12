Rydzyk uderza w nowy rząd. "Ci ludzie nienawidzą Polski"

Ojciec Dyrektor nie krył, że wynik październikowych wyborów parlamentarnych budzi w nim wiele emocji. - To, co dokonało się ostatnio w Polsce – to moja opinia, subiektywna – to jest wynik wielkiej manipulacji. I myślę, że to nie były jednostki, które grały w tym teatrze manipulacji, to byli ludzie zorganizowani, przeszkoleni, finansowani, będący częścią wielkiej struktury, wielkiej, jak to nazywam, międzynarodówki - podkreślił duchowny w rozmowie z portalem.