Tajemnicza zwłoka PiS. "Znaleźli" wnioski o uchylenie immunitetów

Protest posłanek. Wnioski o uchylenie immunitetu

Protest nie pozostał niezauważony przez organy ścigania. Policja, po przeanalizowaniu nagrania z kamery monitoringu i przesłuchaniu świadków, doszła do wniosku, że doszło do naruszenia prawa. Konkretnie zarzuciła posłankom naruszenie art. 63a Kodeksu wykroczeń, który zabrania umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych.