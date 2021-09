Kwaśniewski na minusie, jego żona na plusie. Znamy wyniki finansowe fundacji byłej pary prezydenckiej

O zagranicznym finansowaniu fundacji było już głośno w 2006 roku. Wtedy to, jak ujawnił TVN, blisko milion złotych na konto Amicus Europae wpłacił ukraiński biznesmen Wiktor Pinczuk, zięć byłego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy. - Jakie to ma znaczenie, że Wiktor Pinczuk jest zięciem byłego prezydenta Ukrainy. On jest poważnym człowiekiem i cieszę się, że mogę z nim współpracować. Podpisaliśmy wieloletnią umowę. Naszym celem jest przyciągnięcie Ukrainy do Unii Europejskiej. (…) Jest znanym ukraińskim biznesmenem, ale także działaczem społecznym. Bardzo nam pomógł, bo nikt inny nie chciał tego zrobić – mówił wtedy Kwaśniewski. W sumie, w ciągu trzech lat, Pinczuk przekazał fundacji Kwaśniewskiego milion dolarów. Śledczy, którzy sprawdzali finanse instytucji, przestępstwa się nie doszukali.