"Kurtyna została zerwana". Kaczyński zabrał głos ws. sytuacji na granicy

- Ten rząd to wstyd i hańba - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Istota rzeczy polega na tym, że co prawda zmieniono narrację i to radykalnie, natomiast nie zmieniono w gruncie rzeczy polityki. Za tą narracją kryją się ci, którzy zatrzymują żołnierzy, którzy robią to, co do nich należy - przekonywał. Stwierdził, że "kurtyna została zerwana".