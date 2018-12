Kulisy wotum zaufania dla Morawieckiego. Decyzja zapadła podczas zamkniętego posiedzenia PiS

Podczas dwudniowego posiedzenia PiS w Jachrance ustalono, że premier uprzedzi wniosek opozycji o wotum nieufności. Według wytycznych do których dotarła WP to "PiS razem z Morawieckim mają dyktować warunki, a nie opozycja".

PiS ubiegło PO

Wniosek premiera ma na celu "ofensywne wejście i przejęcie inicjatywy". "To Prawo i Sprawiedliwość razem z Mateuszem Morawieckim mają dyktować warunki, a nie opozycja. PiS i premier nie boją się wniosku opozycji, dlatego sam zwrócił się o wotum zaufania" - czytamy w przekazie do którego dotarła WP.

Morawiecki wyjdzie wzmocniony

Wypowiedź jednocześnie "zabrała opozycji paliwo związane z inicjatywą". - To bardzo utrudniło im ruch. Nawet gdy złożą piątkowy wniosek, to powtarzanie tego samego przez trzy dni pod rząd osłabia tę akcję opozycji - kontynuuje.

Sygnał dla unijnych przywódców

- Morawiecki tłumaczy politykę i to co robi koalicja rządowa. Temu służy też najnowszy, bardzo dobrze przyjęty we Francji, wywiad premiera dla "Le Figaro". Z punktu widzenia komunikacji to skuteczne, efektywne działanie. Tym bardziej w kontekście wydarzeń w Strasburgu. Morawiecki pokazuje w jaki sposób i dlaczego Polska dokonuje takich, a nie innych wyborów, m.in. w kwestii imigracji - zakończył Mistewicz.