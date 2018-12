Przecieki z Jachranki. Politycy zdradzają tematy rozmów

- Musieliśmy sobie parę twardych rzeczy powiedzieć i to w obie strony - powiedział Jarosław Gowin o posiedzeniu PiS w Jachrance. Pojawia się coraz więcej szczegółów. Kaczyński mówił o aborcji i wpisach w internecie.



W piątek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie PiS w Jachrance. Była część dostępna dla mediów. Potem odbyło się zamknięte spotkanie PiS. Coraz więcej wiadomo, o czym rozmawiano za zamkniętymi drzwiami.

Jarosław Kaczyński zalecał posłom, by nie walczyć w Trybunale Konstytucyjnym o przepisy zakazujące aborcji ze względu na ciężkie wady płodu - relacjonuje gazeta.pl, powołując się na dziennikarzy PAP. - Prezes Kaczyński mówił, by nie naciskać na Trybunał Konstytucyjny - mówił PAP jeden z polityków.

Kaczyński nakazał także, by uważać na to, co pisze się w internecie i co mówi w mediach. Zapowiedział, ze będzie z tego rozliczał posłów.

- Jeżeli chodzi o personalia, nie było mowy o żadnych zmianach w rządzie, o żadnych przesunięciach politycznych, dlatego że nie planujemy tych przesunięć. Zmiany w rządzie, wszystko na to wskazuje, będą naturalną konsekwencją wyborów do Parlamentu Europejskiego - o ile niektórzy ministrowie zdecydują się kandydować. Od razu mówię - nie dotyczy to mnie. Ja się do Parlamentu Europejskiego nie wybieram - mówił w sobotę rano Jarosław Gowin w RMF FM.

Więcej nie chciał jednak mówić. - Nie po to podziękowaliśmy państwu dziennikarzom w tej drugiej części, żeby dzisiaj opowiadać, co się tam działo - tłumaczy. Dodał jednak: "Musimy podsumować sobie 3 lata, podsumować zwłaszcza kampanię samorządową, no i wypracować plan działania na ten rozstrzygający rok podwójnych wyborów - europejskich i parlamentarnych".

W oficjalnym wystąpieniu Kaczyński skupił się w także na podkreśleniu różnic między PiS a PO. - Jest rzeczą oczywistą, że afery zdarzają się za rządów Platformy i rządów Zjednoczonej Prawicy. Ale my to traktujemy w zupełnie sposób. tu nie ma żadnego zmiłuj, żadnego zamiatania spraw pod dywan - tłumaczy Gowin.