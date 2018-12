Zaskakujący ruch Mateusza Morawieckiego. Złożył wniosek o wotum zaufania

W środę rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Niespodziewanie na sali plenarnej pojawił się premier Mateusz Morawiecki i poprosił o zabranie głosu. Przedstawił wniosek o wotum zaufania dla rządu.

- Mijają trzy lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, które zdecydowanie zmieniły sposób patrzenia na politykę gospodarczą i społeczną. W nawiązaniu do tego mamy dzisiaj pewien zakręt, który chcemy w debacie wyjaśnić. Co dla społeczeństwa jest tą drogą, którą wybiera? Czy ta droga wspólnotowa, gdzie jest odpowiedzialność za wszystkich, czy drogą, którą wcześniej w różnych lata III Rzeczpospolitej była proponowana. Nasza propozycja jest jednoznaczna. Tę propozycję chciałbym przedstawić. Ale oczywiście Sejm jest emanacją woli narodu i od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat dla kontynuowania naszych reform - powiedział premier polskiego rządu.

Dodał, że w związku z tym zwraca się do marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania. Zdaniem Morawieckiego jest to ważne, bo jutro zaczyna się posiedzenie Rady Europejskiej. - Jest to bardzo ważne posiedzenie. Muszę mieć na nim pewność, że rząd ma mandat i poparcie większości parlamentarnej - stwierdził.