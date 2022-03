Kulisy sporu o myśliwce. Polskie władze będą szukać porozumienia z wiceprezydent USA Kamalą Harris

Rozumieją to także inni nasi zagraniczni partnerzy. We wtorek 8 marca w sprawie MIG-ów wypowiedział się brytyjski minister obrony Ben Wallace, który stwierdził: - Polska rozumie, że wybory, których dokona, nie tylko bezpośrednio pomogą Ukrainie, co jest dobrą rzeczą, ale także mogą wprowadzić ją na bezpośrednią linię ognia ze strony krajów takich jak Rosja czy Białoruś. I Polska musi skalibrować to ryzyko. To faktycznie duża odpowiedzialność ze strony prezydenta Polski i ministra obrony.