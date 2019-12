WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze mariusz kamiński + 4 małgorzata kidawa-błońskanikelżbieta witekmarian banaś Klaudiusz Michalec 1 godzinę temu Kulisy Konwentu Seniorów. Wiadomo, co powiedziała Witek o Banasiu Małgorzata Kidawa-Błońska zdradziła kulisy środowego Konwentu Seniorów. Poinformowała dziennikarzy, że marszałek Elżbieta Witek skierowała... Rozwiń Na konwencie Się ten temat I jak b … Rozwiń Transkrypcja: Na konwencie Się ten temat I jak było Oczywiście że ten temat Będzie bo ten temat żyje w polskim słowa Nie był poruszany na konwencie Koalicja Zboże Objaśnienia Ministra Kamińskiego w Poznali odpowiedzi na wiele Której Pani Marta Ten projekt do com Sprawa została tam wyjaśnia Będzie to możliwe dopiero po 12:00 Stycznia Służbowy Takie kolejne odwlekanie Odpowiedzi na te pytania Powiedziałaś że do 12 stycznia Możemy nawet bardzo przepraszam 12 grudnia Mariusz Kamiński ewentualnie mógłby złożyć jakie Ma być o 12:00 grudnia ma być komisja na której ten sprawa Przedstawionej W tej chwili nie natomiast nasz Będzie chciał że Na komis nie dostaniemy wyczerpujących odpowiedzi i ta sprawa zostanie wyjaśniona wnioskować Rozszerz Uporządkuj Ciągle są pytania Kolejny dzień kolejny tydzień i na to najważniejsze pytania jako Polacy nie mamy odpowiedzi nie wyjaśnił tej sprawy Pan premier Ani minister Polacy rozmawiają pan Banaś Skontaktuj się z nami Nie przez internet A dobrze by było kiedy chcesz Przywrócić swoje dobre imię żeby stanął przed nami i odpowiedział nam na pytania i dokładnie Czy pojawiły się pytania do pani marszałek Marian Banaś doświadczeń mówi Byłem gotów włożyć te dymisje czy Czy została odrzucona bo była niepełna bo nie był skazany na przykład zastępca czy też wymiotować Cokolwiek jakiekolwiek pytania na to pytanie bo oczywiście także o tobie daliśmy panią Marcia W Warszawie i powiedziała że nie widziała żadnej dymisji żadne dokumenty w tej sprawie do niej nie dotarły i pan Banaś z Kontakt To jeszcze chyba pytanie Przyszłość jesteś W porozumieniu z Programie sprawiedliwością jakkolwiek Tona Prawo i Sprawiedliwość powołał pana Banaś Prowadzi cały czas tą Kompletnego bałaganu i osłabienie I musi to Samo Rozwiązać ten problem nominowal Akceptowali Mówisz że jest postacią krystaliczna Muszę ten problem rozwiązać Innej możliwości Zaraz powiedziałam Być Żadnych rozmów na temat rozwiązań które mogły przyjąć sejm w sprawie 12 pani marszałek Zostawiła i na ten temat nie było